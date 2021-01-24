В США «восхитились» американской версией УАЗ «Патриот»

24.01.2021, 7:18, Новости дня

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Американский автомобильный портал HotCars оценил версию внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos.

Портал назвал российский внедорожник «исключительным автомобилем 4×4, который не только доступен по цене, но и надежен», передает РИА «Новости».

Отмечается, что автомобиль оснащен высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, которые стоят в разы дороже своего российского конкурента.

По мнению HotCars, «американский» УАЗ «Патриот» компактен и «построен как танк», способен проходить водные преграды до 20 дюймов (порядка 50 сантиметров) глубиной. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек не станет проблемой для российского авто.

Указывается также, что Bremach Taos полностью ориентирован для езды по бездорожью, и водитель не найдет элементов роскоши в его салоне, но американский вариант доработали для большего комфорта при эксплуатации. Это, в частности, значительные мультимедийные функции, а также кожаный салон с подогревом сидений.

Кроме того, задние места достаточно просторны, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров.

Автор статьи отдельно остановился на системе контроля устойчивости автомобиля, позволяющей предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе.

Портал заключает, что Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках.

Напомним, в начале января стало известно, что УАЗ «Патриот» начнут продавать в США. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей).