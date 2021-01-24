Мясников ответил на популярные вопросы о вакцинации от COVID

24.01.2021, 7:18, Новости дня

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Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые частые вопросы о прививке против новой коронавирусной инфекции, затронув темы выбора вакцины, а также вакцинации при онкологии и после выздоровления от COVID-19.

Мясников напомнил в Telegram, что в РФ доступны две вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача.

По его словам, что пациентов с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенно важна защита от инфекции

«Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Тем не менее, мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий», – отметил врач.

Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.

«Чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40%», – отметил специалист.

Он также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.

Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител: по его словам, у таких людей есть клеточный иммунитет – клетки «памяти», которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.

Напомним, масштабная вакцинация проводится в РФ с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.

В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса в августе. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.