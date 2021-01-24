 

Замдиректора НИИ уха, горла, носа в Петербурге задержан за взятку

24.01.2021, 6:28, Новости дня
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По сообщению СК, мужчина был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данным следствия, он давал указание сотрудникам передавать ему часть заработной платы и иных дополнительных выплат. «Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 млн рублей», – сообщается на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным сайта института, замдиректора по клинической работе является Олег Коноплев, он же главврач учреждения. Имеет звание заслуженный врач России.

Ранее депутата из Мордовии и экс-главу регионального нацбанка заподозрили во взятке. Оба задержаны. Согласно данным следствия, в 2015 году подозреваемый получил от председателя совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» и акционеров банка взятку в размере более 7 млн рублей. Эти деньги передали за отзыв предприятия по итогам инспекционной проверки и непривлечение за выявленные нарушения к банковским ограничениям с последующим отзывом лицензии



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