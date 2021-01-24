США пообещали продолжить оказывать помощь Тайваню по военной линии

24.01.2021, 4:50, Новости дня

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Вашингтон продолжит оказывать китайской провинции Тайвань помощь по военной линии, позиция американской стороны непоколебима, следует из распоряжения главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Прайс указал, что Вашингтон продолжит «оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны», передает ТАСС.

«Наша приверженность Тайваню непоколебима и способствует поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе», – подчеркнул он.

Представитель Госдепартамента отметил также, что в США «с обеспокоенностью отмечают характер продолжающихся попыток КНР запугать своих соседей, включая Тайвань». Там призвали Китай «прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранными представителями Тайваня».

По его словам, американская сторона продолжит «углубление связей с демократическим Тайванем» в рамках «содействия общему процветанию, безопасности и ценностям в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее США рассекретили стратегию противостояния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в ноябре 2020 года на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США. Тайвань также посетили глава минздрава США Алекс Азар и замглавы Госдепартамента США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Кит Крач. До этого США потребовали поддержать участие Тайваня в работе ООН.

Отметим, что Пекин неоднократно требовал от Вашингтона не подрывать суверенитет Китая и выражал протест из-за поставок острову американского оружия.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор регион сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР.