Президент Литвы назвал происходящее в России возвратом к сталинской эпохе

24.01.2021, 1:36, Новости дня

Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина. Такое мнение выразил 23 января в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя задержания в РФ сторонников оппозиционера Алексея Навального.

“Литва решительно осуждает жестокие задержания мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию – это возврат к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе супруга Навального [Юлия] (ее уже отпустили. – “ГОРДОН”), должны быть немедленно освобождены”, – написал он.

Lithuania strongly condemns brutal arrests of peaceful protesters supporting @navalny in Russia. Denying the right to political opposition is a throwback to Stalin’s era. Illegally detained protesters including Navalny’s spouse must be released immediately.

— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) January 23, 2021

23 января в десятках городов РФ прошли массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция “Свободу Навальному!”. Задержаны около 3,5 тыс. человек. Онлайн-репортаж

17 января Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.

