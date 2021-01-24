Родственники сутки искали бабушку после пожара в доме престарелых в Харькове

24.01.2021, 0:46, Новости дня

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Анастасия Титова искала свою 89-летнюю бабушку Марию после пожара в харьковском доме престарелых почти сутки, говорится в сюжете Общественного 23 января.

Титова была на месте пожара, объездила три больницы и посетила райотдел.

“В райотделе вообще никакой информации не давали, кроме врача, который сказал, кто жив. Просто: “Сидите и ждите – мы вам все сообщим”. Мы уже ждали, не дай бог, сейчас позвонят и скажут: “Езжайте на опознание в морг”, – вспомнила она.

Следователи нашли Марию в частном доме в нескольких километрах от пансионата, где были еще три пенсионерки. Кто именно перевез их туда после пожара, следователи не объяснили. Пенсионерка не помнит пожар в пансионате, у нее болезнь Альцгеймера.

Родственники решили определить бабушку в дом престарелых после того, как она убежала из дома. Год назад по объявлению они нашли пансионат “Золотое время”. Условия содержания понравились, а за уход платили около 7 тыс. грн. Вопрос о легальности работы заведения также не возник.

Что делать дальше, в семье еще не решили. Бабушке нужен круглосуточный уход.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – администратор заведения 34-летний Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

23 января объявлено в Украине днем траура.

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