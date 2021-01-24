 

Полиция Калифорнии начала расследование после взрыва в церкви

24.01.2021, 0:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американском штате Калифорния полиция и ФБР начали расследование после взрыва в баптистском храме в пригороде Лос- Анджелеса, сообщил телеканал NBC.

По мнению правоохранительных органов, в церкви сработало взрывное устройство. Также в храме неизвестные нанесли на стены оскорбительные надписи. Инцидент произошел в ночь на субботу, передает ТАСС. После взрыва на месте происшествия начался пожар. Данных о пострадавших нет, после взрыва здание проверили саперы.

В ноябре прошлого года два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

11.12 / Зюганов анонсировал выпуск сборника анекдотов «Коронавирус» к Новому году

05.08 / Ливан объявил о беспрецедентном экономическом кризисе после взрыва

14.11 / Пригожин и Меладзе призвали артистов не сниматься в новогодних программах на ТВ

11.11 / В РФ оценили риски новых санкций в отношении «Северного потока – 2»

21.10 / В Переславле изобретен новый материал для авиации и космической сферы

01.09 / Убийство мальтийской журналистки Галиции. В суде назвали мотив преступников

06.08 / Раскрыты подробности обрушения моста на военных учениях в ЕАО

16.09 / Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко

01.09 / На российском телевидении покажут фильм-расследование о теракте в Беслане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска