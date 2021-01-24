Полиция Калифорнии начала расследование после взрыва в церкви

24.01.2021, 0:44, Новости дня

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В американском штате Калифорния полиция и ФБР начали расследование после взрыва в баптистском храме в пригороде Лос- Анджелеса, сообщил телеканал NBC.

По мнению правоохранительных органов, в церкви сработало взрывное устройство. Также в храме неизвестные нанесли на стены оскорбительные надписи. Инцидент произошел в ночь на субботу, передает ТАСС. После взрыва на месте происшествия начался пожар. Данных о пострадавших нет, после взрыва здание проверили саперы.

В ноябре прошлого года два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии.