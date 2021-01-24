 

Fox News – «полнейший хаос» — в США пограничникам поручили освободить нелегальных мигрантов вопреки распоряжениям Байдена

24.01.2021, 0:42, Новости дня
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Пограничники Техаса получили служебное письмо, в котором им поручалось, среди прочего, освободить всех задержанных нелегальных мигрантов, передаёт Fox News. При этом в недавнем меморандуме Джо Байдена по вопросу депортаций ничего об этом не говорилось. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, такая ситуация сложилась из-за полнейшего хаоса, образовавшегося в результате резкой смены миграционной политики со стороны новой администрации.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Это фундаментальный вопрос. Половые различия — это отнюдь не выдумка, возникшая в некоторый момент. Это строительные блоки человеческой цивилизации, а также источник огромного наслаждения, загадок и красоты. Во многом благодаря им хочется жить. Уничтожьте их, и мы многое потеряем. Возможно, всё.

У нас сегодня для вас есть эксклюзивная информация. В первый день пребывания Джо Байдена у власти Министерство внутренней безопасности выпустило масштабную директиву, призвав на 100 дней приостановить депортации. Об этом мы сообщали ещё вчера вечером.

А сейчас в нашем распоряжении есть внутреннее электронное письмо, направленное вчера пограничникам Техаса. Из него видно, как этот приказ претворяется в жизнь.

Цитирую: «Сегодня с полуночи и до дальнейших распоряжений прекратите все выдворения из страны, в том числе автобусами до Мексики, чартерными рейсами, а также остановите коммерческие выдворения. Все дела должны быть изучены. Никаких серьёзных шансов на выдворения в обозримом будущем нет».

Другими словами, прекратите высылать нелегально находящихся здесь людей обратно в их родные страны.

Официальное лицо далее заявляет следующее, цитирую: «Освободите их всех незамедлительно. Наличие поручителя более не требуется».

То же самое официально лицо указывает в своём электронном письме, что он лишь, цитирую, «посланник, поясняющий директиву». Это идея принадлежит не ему, а Джо Байдену.

Данное электронное письмо стало для нас новостью. Меморандум администрации Байдена о прекращении депортаций не содержал призыва освобождать из-под стражи людей, находящихся здесь нелегально.

Сегодня мы сделали несколько звонков и узнали, что Министерство внутренней безопасности в настоящий момент решает то, как претворить меморандум в жизнь. И оно, в частности, отнюдь не призывает к немедленному освобождению всех задержанных мигрантов. Так, что собой представляет эта служебная записка? Всего лишь результат полнейшего хаоса, образовавшегося, когда новая администрация в свой первый день серьёзнейшим образом изменила политику, ничего при этом не объяснив.

Хаос. Мы думали, что монополия на это была у прошлой администрации. По всей видимости, нет.

Дата выхода в эфир 23 января 2021 года. 



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