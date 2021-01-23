 

Украинка Ястремская проиграла апелляцию на отстранение от теннисных турниров из-за допинга

23.01.2021, 23:58, Новости дня
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Независимый теннисный трибунал отклонил просьбу украинской теннисистки Даяны Ястремской разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест. Об этом 23 января проинформировала Международная федерация тенниса (ITF).

“Ходатайство Даяны Ястремской об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 года,.. было отклонено председателем Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела”, – говорится в сообщении.

В ITF отметили, что решение Независимого трибунала может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) самой теннисисткой, Всемирным антидопинговым агентством и Национальным антидопинговым центром Украины.

Об отстранении второй ракетки Украины от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы Международная федерация тенниса сообщила 7 января. Пробу у Ястремской взяли 24 ноября 2020 года, обнаружили метаболит местеролона. Обвинение украинской теннисистке предъявили 22 декабря.

Сама украинка не исключает, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 29-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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