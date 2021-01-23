 

В Италии обнаружили тушу мертвого кита, одного из крупнейших в Средиземноморье. Видео

23.01.2021, 23:58, Новости дня
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Тушу кита отвезли в порт Неаполя на буксире двух патрульных катеров. Специалисты проведут патологоанатомическое исследование, чтобы точно определить причину смерти млекопитающего. Члены береговой охраны продолжают высматривать детеныша кита. Они не видели его с тех пор, как обнаружили мертвое животное.

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Видео: The Animal Reader / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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