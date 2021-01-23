В Италии обнаружили тушу мертвого кита, одного из крупнейших в Средиземноморье. Видео

23.01.2021, 23:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тушу кита отвезли в порт Неаполя на буксире двух патрульных катеров. Специалисты проведут патологоанатомическое исследование, чтобы точно определить причину смерти млекопитающего. Члены береговой охраны продолжают высматривать детеныша кита. Они не видели его с тех пор, как обнаружили мертвое животное.

видео

Видео: The Animal Reader / YouTube

—