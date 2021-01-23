Министр ФРГ озвучила последствия остановки «Северного потока – 2» для Германии

23.01.2021, 23:06, Новости дня

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Остановка проекта «Северный поток – 2», когда он почти завершен, может привести к судебным разбирательствам, сообщила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства», – передает ее слова ТАСС.

«Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», – добавила Шульце.

Министр отметила, что после отказа от угольной и атомной энергетики Германии будет необходим природный газ до того, как страна сможет полностью обеспечить снабжение энергоресурсами за счет возобновляемых источников. «Сама Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, так что здесь мы зависим от импорта», – объяснила она.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар.