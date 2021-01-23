Китай, «Северный поток — 2», торговля, цифровая экономика – Handelsbatt рассказал о камнях преткновения в трансатлантических отношениях

23.01.2021, 16:34, Новости дня

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Несмотря на надежды на «новое начало» в трансатлантических отношениях, связанные с приходом к власти в США Джо Байдена, между США и Европой остаётся множество камней преткновения, пишет Handelsblatt. Вашингтону и Брюсселю будет трудно согласовать общую политику по КНР, договориться о регулировании в сфере цифровой экономики, заключить договор о свободной торговле. Кроме того, весомым пунктом расхождения станет «Северный поток — 2».



Reuters

Четыре года президентства Дональда Трампа стали четырьмя годами чрезвычайного положения во внешней политике, пишет Handelsblatt. Агрессивная конфронтация, односторонние решения и самоуправные шаги определяли политику Трампа. С Джо Байденом в Белый дом возвращается предсказуемость и желание к сотрудничеству, отмечает издание: следовательно, возрождаются надежды на трансатлантическое сближение. Однако во многих сферах интересы европейской и американской сторон очень сильно расходятся.

В частности, администрация Байдена ясно дала понять, что подписание трансатлантического договора TTIP о торговле не является для неё приоритетом. По словам главы института экономических исследований из Мюнхена Клеменса Фюста, Байден не очень хорошо относится к идее свободной торговли и предпочитает концепцию «покупай американское». Кроме того, он намерен защищать американские рабочие места и сокращать торговый дефицит США.

Главной же спорной темой отношений между Вашингтоном и Брюсселем станут отношения с Китаем, пишет Handelsblatt. В то время как Байден намеревается продолжить жёсткую линию, начатую его предшественником, в ЕС не намерены вмешиваться в «холодную технологическую войну» между двумя державами. Особое место здесь занимает вопрос с Huawei: канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается исключать китайский концерн из тендера на создание немецкой сети 5G, однако США продолжают на этом настаивать.

Ещё одной спорной темой американо-европейских отношений станет регулирование цифровой экономики, отмечает издание. В ЕС хотят посадить американских технологических гигантов на более короткий поводок, что провоцирует критику со стороны США. Впрочем, появляются намёки на достижение компромисса, в рамках которого власть крупных IT-компаний из Силиконовой долины будет ограничена.

Однако наиболее актуальным камнем преткновения в трансатлантических отношениях является «Северный поток — 2», пишет Handelsblatt. Правительство ФРГ видит в проекте усиление своей энергетической безопасности, а в Вашингтоне считают, что это попытка Москвы расширить своё влияние в Европе. В минувший четверг Ангела Меркель ещё раз подчеркнула, что позиция Берлина по проекту не изменится ни из-за прихода к власти в США Джо Байдена, ни из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального. Как отмечает Handelsblatt, некоторые представители правительства ФРГ надеются, что Байден смягчит санкции против газопровода.

Впрочем, ожидать быстрого смягчения курса США не приходится, пишет издание. В минувший вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что намерен сделать всё для предотвращения завершения строительства газопровода. При этом Блинкен не сделал прямого заявления о санкциях, сказав, что об этом ему нужно поговорить с Байденом. Как пишет Handelsblatt, возможно, что новое правительство США будет готово к компромиссу, но лишь тогда, когда ФРГ увеличит свой вклад в НАТО и в безопасность Украины.