При Байдене из Овального кабинета вновь исчез бюст Черчилля

23.01.2021, 16:34, Новости дня

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Джо Байден убрал из Овального кабинета бюст Уинстона Черчилля, чем вызвал гнев своих политических оппонентов. Как пишет Daily Mail, в ходе обновления в кабинете поставили бюст латиноамериканского борца за гражданские права Сезара Чавеса и повесили множество семейных фотографий. Кроме того, там появились скульптурные изображения Мартина Лютера Кинга — младшего, Розы Паркс и Роберта Кеннеди.



Reuters

Новый президент США Джо Байден убрал из Овального кабинета бюст сэра Уинстона Черчилля, чем навлек на себя гнев своих политических оппонентов. Однако, как пишет Daily Mail, на Даунинг-стрит ответили, что это американскому лидеру решать, чем украшать свой кабинет.

Как напоминает издание, этот же бюст, едва вступив в должность, ранее убрал Барак Обама. Затем бюст вернул было на место Дональд Трамп, но его преемник Джо Байден решил снова от него избавиться.

В официальной резиденции британского премьера Бориса Джонсона, который назвал действия Обамы «пренебрежением» к Великобритании, обошли стороной вопрос, можно ли считать нынешние действия американского президента «пренебрежением». Как заявил официальный представитель премьер-министра: «Овальный кабинет — это личный кабинет президента, и президент волен украшать его по собственному желанию», и добавил: «Мы не сомневаемся в значении, которое президент Байден придаёт американо-британским отношениям».

Решение убрать бюст вызвало беспокойство ряда депутатов-консерваторов, которые предположили, что это может быть сигналом ЕС, что США теперь «меньше обращают внимания» на Великобританию.

Как предположил союзник Трампа и лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж, это доказывает, что новый президент США вряд ли окажется «большим другом» Великобритании.

«Если это подтвердится, это меня вовсе не удивит, ведь Джо Байден против брексита. Джо Байден за Европейский союз. Джо Байден за ирландских националистов. А ещё Джо Байден был вице-президентом, когда Обама приехал сюда в 2016 году, посмотрел на нас свысока и сказал, что, если мы осмелимся проголосовать за независимость, мы окажемся последними в очереди. Так что не ждите, что Байден будет большим другом нашей страны, если будет вообще», — заявил Фарадж.

Как отмечает издание, каждый новый президент США вправе отремонтировать Овальный кабинет по своему усмотрению. В ходе реконструкции, произведённой Байденом, там поставили бюст латиноамериканского борца за гражданские права Сезара Чавеса и повесили множество семейных фотографий. Кроме того, появились скульптурные изображения Мартина Лютера Кинга — младшего, Розы Паркс и Роберта Кеннеди.