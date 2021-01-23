СБУ заявила о задержании агента ФСБ и “МГБ ДНР” по прозвищу Джигурда

23.01.2021, 15:48, Новости дня

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Служба безопасности Украины разоблачила агента Федеральной службы безопасности РФ и структуры террористов “МГБ ДНР”. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 23 января.

“Оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задачу способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого “тарифного майдана”. Целью была дискредитация органов госвласти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий. Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлений в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это мало сформировать устойчивое протестный потенциал в приграничном с временно аннексирована Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране”, – заявили в СБУ.

По данным спецслужбы, в феврале 2020 года фигурант провел встречи с представителями оккупационных “властей” Крыма, в частности, с “главой республики Крым” Сергеем Аксеновым.

“Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области для восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины. Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемой “МГБ ЛНР” и получил псевдоним “Джигурда”, – заявили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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