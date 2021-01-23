Опровергнут один из мифов о тиранозаврах

23.01.2021, 15:46, Новости дня

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Неверное преставление о возможностях тиранозавров распространилось после выхода на экраны популярного фильма «Парк Юрского периода», напоминают ученые. В частности, там есть сцена, в которой показано, что древние рептилии якобы не могут видеть неподвижные предметы.

Но это вовсе не так, говорят специалисты. Мы, конечно же, не можем проводить эксперименты с живыми тиранозаврами, поскольку они давно вымерли. Однако научно доказано, что такие существа прекрасно замечали объекты независимо от того, подвижны ли они или статичны.

На самом деле, неподвижные предметы незаметны для лягушек, но они – земноводные. Это особенность организмов данного класса. Зато они ловят насекомых в полете, оставаясь неподвижными, чего не могут высшие существа.