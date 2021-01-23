Ученые рассказали об уникальных особенностях у рыб-рогозубов

23.01.2021, 15:46, Новости дня

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Оказывается, у берегов Австралии, в северо-восточной части континента, обитают рыбы-рогозубы, которых представители науки называют ближайшими родственниками земноводных.

Особенностью этих существ является способность дышать под водой при помощи жабр и атмосферным воздухом. Кроме того, у них очень длинный геном.

По мнению ученых, такие двоякодышащие рыбы являются важными представителями того звена эволюции, благодаря которому много миллионов лет назад морские обитатели постепенно вышли на сушу. Изучая ДНК рогозубов, исследователи пришли к выводу, что в их длинных цепочках уже есть гены, отвечающие за формирование во время роста лап вместо плавников. Однако по внешнему виду вы этого не заметите.