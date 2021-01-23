 

Ученые рассказали об уникальных особенностях у рыб-рогозубов

23.01.2021, 15:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оказывается, у берегов Австралии, в северо-восточной части континента, обитают рыбы-рогозубы, которых представители науки называют ближайшими родственниками земноводных.

Особенностью этих существ является способность дышать под водой при помощи жабр и атмосферным воздухом. Кроме того, у них очень длинный геном.

По мнению ученых, такие двоякодышащие рыбы являются важными представителями того звена эволюции, благодаря которому много миллионов лет назад морские обитатели постепенно вышли на сушу. Изучая ДНК рогозубов, исследователи пришли к выводу, что в их длинных цепочках уже есть гены, отвечающие за формирование во время роста лап вместо плавников. Однако по внешнему виду вы этого не заметите.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Трамп резко ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

26.11 / Политика: Политические стартапы приведут на выборы в Госдуму новых избирателей

20.10 / Украинцы живут полноценной здоровой жизнью меньше всех в Европе

15.08 / Пашаев оценил шансы Ефремова попасть на допрос в суде

08.09 / Саакашвили готов стать премьер-министром Грузии 

30.06 / Во Львовской области продлили карантин еще на неделю

22.07 / Премьер пообещал скорректировать нацпроекты с опорой на значимые для людей показатели

23.09 / Борис Джонсон задействует армию, чтобы усилить борьбу с COVID-19

08.10 / Предложено установить возрастные ограничения на песни рэперов

04.08 / Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска