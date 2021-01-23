Поставки вакцины в рамках инициативы COVAX могут начаться в феврале – ВОЗ

23.01.2021, 13:22, Новости дня

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Всемирная организация здравоохранения планирует начать поставки вакцины от коронавирусной инфекции в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал на брифинге 22 января, его цитирует сайт организации.

“Сегодня я рад сообщить, что COVAX подписала с компаниями Pfizer и BioNTech контракт на поставку 40 млн доз вакцины”, – сообщил он.

Кроме того, по словам Гебрейесуса, ВОЗ ожидает, что в первом квартале 2021 года будут доступны 150 млн доз вакцины, которую разработала AstraZeneca.

“Вместе взятые, эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцины в феврале, при условии, что мы сможем окончательно утвердить соглашение о поставках вакцины Pfizer/BioNTech и включить вакцину AstraZenecа в перечень препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях”, – сказал гендиректор ВОЗ.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, сказал Гебрейесус и отметил: соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакциныв рамках этой программы. Первую партию, по данным Минздрава, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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