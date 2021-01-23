 

СБУ сообщила о предотвращении убийства своего сотрудника

23.01.2021, 13:22, Новости дня
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Служба безопасности Украины предотвратила убийство своего сотрудника. Об этом 23 января в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

“СБУ уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, в том числе когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ – независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временным. В рамках этой работы вчера были проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ”, – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что подробную информацию опубликуют позже, после завершения следственных действий и оперативных мероприятий.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2922801454616507

22 января главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что  полковника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ, начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию.

По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Наумова он называет другом и “правой рукой” главы Службы безопасности Ивана Баканова. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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