Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные

23.01.2021, 11:36, Новости дня

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сложными первые дни массовой вакцинации от COVID-19 и заявила, что в первом квартале этого года прививку от коронавируса получат около 20 млн россиян.

«Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны. На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в РФ было порядка 1300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2250» , – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой в эфире канала «Россия 1».

По словам вице-премьера, в РФ уже произведены 7,6 млн доз вакцины от COVID-19, из которых 2,1 млн доз поставлены в регионы. Разница объясняется тем, что эти объемы вакцины произведены в разное время, к тому же вакцина проходит контроль качества, а уже потом выпускается для использования, объяснила Голикова.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут… соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования. Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов», – добавила вице-премьер.

Также Татьяна Голикова пообещала, что в медорганизации в 1 квартале 2021 года поступит более 17 млн доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 млн россиян. По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну.

За минувшие сутки в РФ выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания.