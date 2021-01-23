 

Число случаев COVID-19 в США приближается к 25 млн

23.01.2021, 10:00, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 23 января подтвердили 98,2 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

От коронавирусной инфекции в мире умерло 2,1 млн человек, выздоровело 54,1 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (24,8 млн заболевших, 414,1 тыс. умерших);
Индия (10,6 млн заболевших, 153,2 тыс. умерших, 10,3 млн выздоровевших);
Бразилия (8,75 млн заболевших, 215,2 тыс. умерших, 7,7 млн выздоровевших);
Россия (3,6 млн заболевших, 67,4 тыс. умерших, 3 млн выздоровевших);
Великобритания (3,6 млн заболевших, 96,2 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. По данным украинского Минздрава, в стране по состоянию на утро 23 января коронавирус подтвердили у 1,19 млн человек, 942,1 тыс. заболевших выздоровели, 21,8 тыс. – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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