 

В мире сделали уже более 60 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

23.01.2021, 10:00, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 23 января сделали более 60,3 млн прививок против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 55 странах. 

Самое большое число доз вакцины ввели в:

США – 19,8 млн доз (по состоянию на 22 января);
Китае – 15 млн доз (по состоянию на 20 января);
странах Евросоюза – 7,9 млн доз (по состоянию на 22 января)
Великобритании – 5,8 млн доз (по состоянию на 22 января);
Израиле – 3,36 млн доз (по состоянию на 22 января);

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным ВОЗ на 15 января 2020 года, в мире 64 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды).  Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.

В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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