Сын Алибасова объяснил госпитализацию продюсера

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23.01.2021, 9:27, Новости дня
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Основатель группы «На-На» Бари Алибасов был госпитализирован в связи с осложнениями, вызванными совершенными на него ранее покушениями, рассказал сын продюсера.

«Ситуация простая: у папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо. А то Горжанкин (бывший PR-директор Алибасова) пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него», – цитирует Алибасова-младшего «Пятый канал».

Уточняется, что в пятницу сын продюсера привез его в отделение наркологии. Осмотрев Алибасова, врачи решили госпитализировать продюсера в реанимацию.

В понедельник сообщалось, что Алибасова заперли в квартире по просьбе сына.

В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы. За день до этого Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.



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