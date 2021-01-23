Синоптики рассказали о погоде в столице

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23.01.2021, 7:20, Новости дня
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Облачная погода с небольшими осадками и температурой до трех градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщают синоптики.

Синоптики прогнозируют днем в Москве и Подмосковье до трех градусов тепла, ночью в столице похолодает до нуля, по области – до трех градусов мороза, передает ТАСС.

Местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололедица.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 13.00 мск, в Подмосковье – до 14.00 мск воскресенья.

Скорость юго-западного и южного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 744 мм ртутного столба.



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