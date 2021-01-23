 

Лидер демократов назвал дату начала процесса импичмента Трампу

23.01.2021, 2:50, Новости дня
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Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

«Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», – передает его слова ТАСС.

За две недели обе стороны – обвинения и защиты – смогут к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.

Материалы по импичменту Трампу будут переданы в Сенат в понедельник 25 января.

Напомним, в прошлую среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. При этом она сохранила в тайне дату передачи материалов по импичменту в Сенат.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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