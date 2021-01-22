Институт когнитивного моделирования рассказал о стратегии развития регионального ТВ-холдинга

22.01.2021, 23:16, Новости дня

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Новая управленческая компания телевизионного холдинга Live Network планирует сделать региональные телеканалы смотрибельными и конкурентоспособными, об этом в интервью изданию CEETV, специализирующемуся на новостях телерынка в Центральной и Восточной Европе, рассказали основатели Института когнитивного моделирования и СЕО компании Виктор Березенко, Дмитрий Царенко, а также Светлана Павелецкая.

Они отметили, что предыдущая команда за три месяца запустила два канала, и сейчас перед Институтом когнитивного моделирования стоит задача сделать проект эффективным, самодостаточным и долговечным.

“Ребята действительно проделали фантастическую работу, сделав это так быстро, – отметил Березенко. – Мы больше приравниваем свою работу к задачам, с которыми сталкиваются марафонцы, – бежать вдолгую, соответственно, всю структуру и контент нужно перестраивать под другой формат. Мы провели ряд качественных и количественных исследований аудитории и определили потенциал. Если раньше контент был рассчитан на более молодую аудиторию, то теперь мы понимаем, что потенциал развития канала – в старшей. Мы меняем для нашей аудитории все – от картинки и динамики до содержания и презентации”.

Павелецкая подчеркнула, что сейчас люди все больше интересуются информацией о событиях не только на уровне страны, но и о своих области и городе.

“Люди хотят почувствовать свое влияние на региональные процессы. Наши каналы будут качественно отличаться от других региональных проектов, потому что для нас “региональный” не означает “местный”. Речь идет об адаптации к конкретным условиям, сложившимся в конкретном регионе. Таким образом, у нас будет единый центр в Киеве, который задаст тон и качество и обеспечит предпосылки для масштабирования”, – пояснила она.

Сейчас команда экспертов работает над созданием единого “условно-корпоративного центра”, который будет управлять концепцией, контентом и дизайном телеканалов холдинга Live Network, а также готовит к 1 марта перезапуск телеканала Kyiv.live. По словам Царенко, в ближайшем будущем команда намерена запустить новый региональный ТВ-проект Kharkiv.live.

“Потом, когда у нас будут обновленные Одесса и Киев, рынок будет выглядеть так: большая четверка – четыре крупных холдинга, мы с нашей моделью и все остальные игроки. Если мы достигнем всего, что запланировали, конкурентам придется трансформироваться и подстраиваться под нас. Потому что они не смогут удовлетворить ту потребность, которую будем удовлетворять мы. Это качественная альтернатива с картинкой, не заставляющей глаза кровоточить, которая показывает процесс и делает людей частью этого процесса. А также делает вашу жизнь более удобной, комфортной и простой”, – рассказал Царенко.

Параллельно с традиционными телевизионными проектами Live Network будет развивать и digital-направление, отметил Березенко.

“У нашего digital будут свои продукты, интересные людям, которые не смотрят телевизор. Согласно нашему digital-исследованию, аудитория цифрового направления несколько моложе телевизионной, поэтому под нее будет создана отдельная стратегия развития. Мы хотим показывать зрителю жизнь по ту сторону экрана – то, что происходит за кадром. Но самое главное – это будет отдельный, самодостаточный продукт”, – подчеркнул он.

Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава Украины. В партнерстве с Facebook эксперты организации охватили информационной кампанией по пандемии коронавируса 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google – 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram “Коронавірус_інфо”, которое насчитывает 3,5–4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество “Школа_інфо” и бесплатную службу психологической помощи “Розкажи мені”. Также ИКМ консультировал грузинскую партию “Единое национальное движение” в части социальных технологий и digital-стратегии на парламентских выборах 2020 года.

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