 

Климкин: “Какая разница?” – это не о соборности Украины

22.01.2021, 22:22, Новости дня
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 22 января в Facebook поздравил граждан с Днем соборности Украины, объяснив, что это, по его мнению, такое.

“Соборность – это очень просто. 11 украинских венгров, погибших на Донбассе, – это о соборности, а “какая разница?” – нет. С праздником, друзья!” – написал дипломат.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1367338500280169

Выражение “какая разница?” связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поздравляя украинцев с новым 2020 годом, глава государства заявил, что в новом году надо быть единой страной каждый день. “Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении, ради будущего нашей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная, процветающая страна, где нет войны, страна, вернувшая своих людей и свои территории. Где не важно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен”, – сказал он.

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР, символизирующего объединение украинских земель в единое государство. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Традиционно по случаю провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР украинцы выстраиваются в живую цепь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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