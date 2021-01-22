 

Из киевского института рака украли инструменты для операций на 10 млн грн – прокуратура

22.01.2021, 19:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из киевского института рака украли инструменты для операций на 10 млн грн. Об этом 22 января в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

В хищении медоборудования правоохранители подозревают сотрудника медицинского учреждения. Ему сообщили о подозрении по факту присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

“Согласно материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019–2020 годы неоднократно совершал их присвоение. В результате противоправных действий подозреваемого институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации”, – говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому должны избрать меру пресечения.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4155512297793434

В августе 2019 года в помещениях института рака проходили обыски по делу о продаже лекарств, которые должны выдаваться бесплатно. В Минздраве утверждали, что готовы к сотрудничеству с правоохранителями для выявления злоупотреблений и мошенничества в медучреждениях.

17 сентября завотделением и врачу-онкологу объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. По переданному в суд делу проходят семь потерпевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Германские земли просят Конгресс США не допустить вывода войск

23.12 / Мэра Рио-де-Жанейро заподозрили в руководстве занимавшейся сбором взяток преступной сетью

21.01 / Демократы получили контроль над Сенатом США

27.10 / Иран вызвался стать посредником в конфликте в Карабахе

20.07 / Сложнейший по логистике вывозной рейс доставил россиян в Москву из Африки

31.08 / Обновленный внедорожник Hongqi HS7 вышел в продажу

03.01 / Роспотребнадзор заявил о мониторинге ситуации со смертельной «болезнью X» в Конго

17.09 / Директора центра подготовки сборных команд РФ задержали по делу о растрате

31.07 / Назван ранний признак угрозы сердечного приступа

03.11 / В Британии объяснили решение скрыть COVID-19 у принца Уильяма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска