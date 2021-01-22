 

В МИД Украины рассказали, что страна защищает от российской агрессии

22.01.2021, 17:54, Новости дня
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Соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности, которые Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу празднования Дня Соборности.

“Акт объединения определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации”, – подчеркивают в МИД.

Украинские дипломаты считают, что консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над “общим врагом и восстановления территориальной целостности”. 

Одним из приоритетов министерства было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом, уточнили в МИД.

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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