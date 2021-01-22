В родительском сообществе призвали ввести уголовное наказание за привлечение детей на митинги

22.01.2021, 17:32, Новости дня

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Организаторы протестов призывают детей «погулять» под безобидными предлогами, а потом прикрываются ими на площадях от полиции. За это следует наказывать не в административном, а в уголовном порядке. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД правозащитник Андрей Коченов, комментируя появление в соцсетях приглашений на митинги в поддержку блогера Алексея Навального.

«Нам – отцам – надо сейчас хотя бы поговорить со своими детьми, которых втягивают в противоправные дела, манипулируют их неокрепшим сознанием. Мы должны предостеречь своих детей от необдуманных поступков. Не на баррикадах нужно строить свое будущее, не через революции. Революции все только разрушают, все уничтожают», – считает председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.

«Кстати, мы уже видели такую картину, – организаторы акций на площадях как будто специально выставляют детей, прикрываются ими. Это происходит не первый раз. Поэтому равоохранительная система должна правильно отреагировать на подобные призывы. За подобные действия должна наступать не административная, а уголовная ответственность», – полагает правозащитник.

«Известные люди призывают наших детей под безобидными предлогами типа «погулять». Но они-то знают, что их может ждать, они же провоцируют эти будущие столкновения с полицией. Но почему они не несут ответственности за это?» – задается вопросом Коченов.

«Люди не понимают, что нельзя прикрываться детьми. Должен быть не просто административный арест на трое суток или штраф на пять тысяч рублей. Мы выступаем за то, чтобы правоохранительная и судебная система отреагировала в конце концов. Дети должны быть вне политики», – подытожил председатель Совета отцов.

В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство потребовало от руководства соцсети незамедлительно пресекать подобные действий. Аналогичное требование было направлено администрации китайской соцсети TikTok. В пятницу в ведомстве сообщили, что модераторы «ВКонтакте» и YouTube удалили около 50 процентов незаконной информации от всего найденного объема. В TikTok убрали 38 процентов подобных данных, а в Instagram – 17 процентов.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская уверена, что использование детей в политических целях является демонстрацией слабости и подлостью со стороны организаторов подобных незаконных манифестаций.