“Выглядела, будто на шестом месяце беременности”. Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников

22.01.2021, 17:00, Новости дня

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Проживающая в США 34-летняя украинская певица Мика Ньютон 21 января в Instagram сообщила, что уже будучи больной раком, записалась на занятия спортом, так как думала, что вздувшийся живот является результатом якобы неправильно питания.

“Все началось с того, что я каждый день как сумасшедшая вздувалась и выглядела так, будто была на шестом месяце беременности. Я думала, что поправилась, поэтому пошла на горячую йогу, отказалась от углеводов”, – рассказала певица.

По словам артистки, в апреле 2019 года она была госпитализирована, но и тогда врачи не заметили опухоли, посоветовав изменить питание.

“Но ничего не помогало, хотя я была очень требовательна к себе – продолжала заниматься горячей йогой, пока не выяснилось, что у меня рак”, – поделилась она воспоминаниями.

Мика Ньютон призналась, что это ее сломило.

“Теперь я пытаюсь вернуть себе уверенность. Я чувствую себя лучше, но не на все 100%! Будьте добры к себе”, – подытожила она.

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Публикация от Mika Newton (@mikanewton)

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе “Евровидение”, заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, чтобы полностью победить болезнь, ей понадобится пять лет.

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