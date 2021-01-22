В ДНР заявили о размещении украинской техники у линии соприкосновения

22.01.2021, 16:38, Новости дня

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Украинские силовики разместили 43 единицы военной техники в районах населенных пунктов в Донбассе, заявило Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирных жителей, размещая вооружение и технику в населенных пунктах… за прошедшую неделю вскрыто 43 единицы вооружения и военной техники подразделений оперативной тактической группы «Восток» вооруженных сил Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

По его словам, технику зафиксировали в районах 13 населенных пунктов Донбасса у линии соприкосновения. В частности, были замечены боевая машина пехоты, бронетранспортеры и противотанковая пушка МТ-12 калибром 100 миллиметров.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что ведомство зафиксировало прибытие буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе.

«В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечается размещение… четырех буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», прибывших для усиления артиллерийских подразделений 14-й бригады на станцию погрузки населенного пункта Рубежное», – рассказал Осадчий.

По его словам, бронетехника фиксируется у линии соприкосновения вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка, Крымское, Луганское, Светлодарск, Троицкое и у частично подконтрольного ВС Украины поселка Золотое.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в попытке дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.

6 января глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в Луганске.