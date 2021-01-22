 

Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля

22.01.2021, 16:38, Новости дня
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Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­– передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана.



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