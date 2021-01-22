Зидан заболел COVID-19
22.01.2021, 16:06,
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Главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан заболел COVID-19. Об этом 22 января сообщает пресс-служба испанского клуба.
Тест Зидана на коронавирус дал положительный результат.
Информацию о самочувствии тренера в пресс-службе клуба не предоставили.
Следующий поединок “королевского клуба” в Ла Лиге должен пройти завтра, 23 января. Мадридцы проведут матч на выезде против “Алавеса”.
После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании “Реал” занимает второе место с 37 очками в активе, отставая на семь пунктов от лидера – мадридского “Атлетико”.
Зидан стал главным тренером “Реала” в январе 2016 года. В каждом из трех последующих сезонов клуб под его руководством выигрывал Лигу чемпионов.
После выигрыша трофея в Киеве в мае 2018 года французский специалист объявил об уходе в отставку.
В марте 2019-го Зидан вернулся на пост наставника “Реала”, контракт с ним подписан до окончания сезона 2021/2022 годов.
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