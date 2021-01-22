Вакцина CoronaVac от COVID-19 эффективна против “британского” штамма коронавируса – глава правления Sinovac Biotech

22.01.2021, 16:06, Новости дня

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Китайские ученые выявили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, может нейтрализовать штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный в Великобритании. Об этом заявил глава правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, пишет агентство “Синьхуа”.

Инь Вэйдун сообщил, что компания вместе с учеными Академии медицинских наук Китая также изучают эффективность препарата от штамма COVID-19 – 501.V2, выявленного в ЮАР.

Вакцина CoronaVac в третьей фазе клинических исследований в Турции (91,25%), Индонезии (65,3%) и Бразилии (77,96% – при легких случаях) продемонстрировала разные показатели эффективности против коронавируса. Глава правления Sinovac Biotech считает, что это “абсолютно нормально”. По его словам, клинические испытания зависят от множества факторов. К примеру, все участники третьей фазы клинических испытаний в Бразилии были медиками, работающими в условиях высокого риска и которые подвергались многократным атакам со стороны вируса SARS-CoV-2. При этом общий показатель эффективности препарата составил 50,38%, подчеркнул Инь Вэйдун.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 января, в мире 64 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании.

Препарат Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С. Ее экстренное использование одобрила Бразилия, Турция, Индонезия.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины ведомство планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году “Лекхим” планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине “Лекхим” планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, препарат CoronaVac, имея общий показатель эффективности 50,38%, преодолевает этот порог.

В компании “Лекхим” заявляли, что стоимость одной дозы вакцины CoronaVac, которую она закупит у Sinovac Biotech, составит 504 грн. Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предполагал, что вакцинация этим препаратом в платной клинике может составлять 700–750 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире COVID-19 подтвердили почти у 97,5 млн человек.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Новый “британский” штамм коронавируса распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2, заявляли в ВОЗ. На 20 января 2021 года вирус VOC 202012/01 обнаружили в 60 странах мира.

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