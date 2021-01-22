Dantes показал свою “самую сексуальную фотографию”

22.01.2021, 16:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский музыкант Dantes 22 января в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен спиной к объективу в черных одноразовых плавках в массажном кабинете.

“Готовы увидеть мою самую сексуальную фотографию?” – поинтересовался у фолловеров артист.

Скриншот: vladimirdantes / Instagr

“Вот из-за такого шикарного белья я “люблю” массаж”, – подписал он обнародованное фото.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

—