 

Dantes показал свою “самую сексуальную фотографию”

22.01.2021, 16:06, Новости дня
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Украинский музыкант Dantes 22 января в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен спиной к объективу в черных одноразовых плавках в массажном кабинете. 

“Готовы увидеть мою самую сексуальную фотографию?” – поинтересовался у фолловеров артист.

Скриншот: vladimirdantes / Instagr

“Вот из-за такого шикарного белья я “люблю” массаж”, – подписал он обнародованное фото.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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