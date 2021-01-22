Лондонская полиция пресекла свадьбу с участием 400 человек

22.01.2021, 15:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полицейские пресекли свадьбу на 400 человек на севере Лондона. Организатору мероприятия грозит крупный штраф за нарушение ограничений, введенных на время локдауна, сообщила британская служба полиции королевской столицы.

В четверг вечером полиция получила сообщение о проведении мероприятия, на котором присутствовало большое количество людей. Прибыв на место свадьбы, правоохранители обнаружили там 400 человек, многие из них при появлении полицейских начали поспешно расходиться, передает сообщение РИА «Новости».

Мероприятие проходило в школе в районе Стемфорд Хилл. Окна школы были прикрыты, чтобы прохожие не смогли увидеть происходящие внутри, отметили в полиции. Как уточняется в сообщении, организатору грозит штраф в размере 10 тыс. фунтов стерлингов (порядка 13,6 тыс. долларов). Пять участников свадьбы были оштрафованы на 200 фунтов (273 доллара).

Ранее власти Великобритании решили ввести штрафы за участие в домашних вечеринках во время действующего в стране локдауна из-за коронавируса.

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.

С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,5 млн человек. От инфекции скончались 94 580 жителей страны.