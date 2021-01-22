 

СБУ задержала чиновника Житомирской ОГА за получение “отката” с закупки кислородного оборудования

22.01.2021, 15:12, Новости дня
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Служба безопасности Украины задержала на взятке директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации за требование вознаграждения от директора больницы после закупки кислородного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 января.

По информации СБУ, глава департамента требовал 10% “отката” с выделенной субвенции в размере более 1,2 млн гривен.

“Чиновник требовал деньги с руководства коммунального некоммерческого медицинского учреждения. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабмина о выделении средств на борьбу с пандемией”, – рассказали в СБУ.

Оперативники задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали его возле служебного кабинета во время передачи второго “транша”.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом). Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Директором областного департамента здравоохранения Житомирской области является Николай Суслик, сказано на сайте департамента. По информации местного издания “Житомир.info”, его назначили на эту должность 25 мая 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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