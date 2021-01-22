МОК подтвердил намерение провести Олимпийские игры в Токио

22.01.2021, 13:56, Новости дня

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Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил решимость провести Олимпийские игры в Токио летом этого года, сообщили в организации.

«Вместе со своими японскими партнерами и друзьями МОК полностью сосредоточен на успешном проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году», – передает ТАСС сообщение МОК.

В заявлении Международного паралимпийского комитета (МПК) отмечается, что в начале февраля будет опубликована первая часть стратегии проведения соревнований.

«После решения о переносе Игр все стороны, вовлеченные в подготовку к соревнованиям, работают без устали, чтобы обеспечить меры по противодействию распространения коронавируса и придерживаться плана, согласно которому будет снижены риски заболевания для спортсменов, учредителей и, что очень важно, японских зрителей, – говорится в заявлении. – В начале февраля будет опубликована первая часть стратегии, в которой будет рассказано, как мы планируем провести соревнования и будет разграничена персональная ответственность каждого человека, прибывающего на Игры».

Ранее в пятницу The Times сообщила, что японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса.