«Не хотим Байдена — хотим отмщения» – в Портленде и Сиэтле прошли протесты крайне левых

22.01.2021, 11:40, Новости дня

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В день инаугурации Джо Байдена на улицы американских городов Портленд и Сиэтл, известных самыми ожесточёнными стычками протестующих с органами правопорядка, вышли несколько сотен крайне левых активистов, пишет The New York Times. Участники акций выступали против полиции, иммиграционных органов и власти в целом, разбивали окна и расписывали правительственные здания анархистскими символами.



Reuters

В среду 20 января, в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, в городах Портленд, штат Орегон, и Сиэтл, штат Вашингтон, прошли протесты, пишет The New York Times. Участники акций несли плакаты с надписями, выступающими против полиции, иммиграционных органов и правительства в целом, а некоторые протестующие были замечены в порче зданий, «символизирующих институт власти».

В Портленде порядка 200 человек, одетых в чёрное, прошлись по центральным улицам, где расположены штабы Демократической партии. Протестующие разбивали окна, опрокидывали мусорные баки и поджигали их содержимое. Участники шествия утверждают, что они «группа анархистов, антифашистов и борцов за расовую справедливость». На одном из плакатов можно было увидеть слоган: «Мы не хотим Байдена — мы хотим отмщения: за убийства, совершённые полицией, империалистские войны и фашистские распавы».

В городе, где на протяжении месяцев проходили акции протеста против расовой несправедливости, экономического неравенства, правоохранительных органов и влияния корпораций, а также наиболее ожесточённые столкновения на этой почве с правительственными силами, самые упорные активисты пообещали, что продолжат свои выступления, кто бы ни был президентом. «На нас нет власти», — гласил один из плакатов.

В Сиэтле на улицы вышли около 150 человек, которые призывали упразднить Иммиграционно-таможенную полицию (ICE) и требовали: «никаких копов, тюрем, границ, президентов». Участники выступлений также разбивали окна, в том числе и в здании федерального суда, и рисовали на строениях анархистские символы. Здесь полиция проследовала за группой протестующих, а ближе к вечеру начала её окружать. В Портленде сотрудники органов правопорядка начали стычки с активистами ещё до начала шествия, а после полиция арестовала нескольких человек, отмечает газета.

Кроме того, добавляет The New York Times, в Портленде прошло ещё одно мероприятие, участники которого отмечали окончание президентского срока Дональда Трампа и призывали оказывать давление на новое правительство, чтобы добиться более эффективных действий.

Так, обращаясь к собравшимся, 25-летний Рэй Остин заявил: «Битва только началась». По его словам, ущерб, который нанёс стране Трамп, не смогут компенсировать люди, подобные Байдену, — американцы сами должны объединиться и требовать у правительства большего. Участники этого мероприятия призывали к реализации «Нового зелёного курса» (Green New Deal), направленного на борьбу с климатическими изменениями, созданию общедоступной системы здравоохранения и преобразованиям в полиции для борьбы с расовым неравенством.