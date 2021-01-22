Маас – «Северный поток — 2» останется спорной темой и при Байдене

22.01.2021, 11:40, Новости дня

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Германия и США продолжат спорить по поводу «Северного потока — 2» и при Джо Байдене, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём интервью для N-TV. По словам политика, Берлин не считает правильным введение экстратерриториальных санкций против проекта. Маас также отметил, что понимает фирмы, покинувшие проект из-за угрозы санкций.



Reuters

«Северный поток — 2» останется спорной темой немецко-американских отношений и при Джо Байдене, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. «Мы будем обсуждать эту проблему — и это уже отличие от предыдущей администрации. Тогда мы узнавали обо всём из СМИ и ни разу не переговаривались», — заявил Маас в своём интервью изданию.

«Согласно нашей оценке, экстратерриториальные санкции не являются правильными. Мы не раз говорили это раньше», — подчеркнул Маас. Как отмечает N-TV, политик пока не назвал даты для немецко-американских правительственных консультаций.

Кроме того, министр выразил понимание в адрес компаний, которые вышли из проекта «Северный поток — 2» под угрозой санкций. Одной из таких компаний стала норвежская фирма по сертификации DNV GL. Комментируя, скажется ли уход компании на завершении строительства газопровода, Маас заявил, что «на данный момент никто не может этого предсказать».