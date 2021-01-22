Степанов рассказал, когда можно будет оценить результаты усиленного карантина

22.01.2021, 11:36, Новости дня

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Оценить эффективность усиленного карантина, который действует в Украине с 8-го по 24 января, можно будет через некоторое время после его окончания. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Не надо рассматривать и не невозможно рассматривать жесткие карантинные меры в тот период, когда они были введены. Надо рассматривать более комплексно. Эта наша общая стратегия Минздрава по борьбе с COVID-19, которая началась с началом пандемии”, – заявил министр.

Он напомнил, что правительство вводило разные карантинные меры с начала эпидемии коронавируса в стране.

По словам Степанова, “карантин выходного дня”, который действовал в ноябре, “дал результаты”.

“Также была определенная логика для введения карантина с жесткими ограничениями с 8-го по 25 января. Все это влияет на общую картину как по заболеваемости, так и по количеству тяжелых случаев, количеству госпитализированных. Вы видите, что у нас снижается количество людей, которые ежедневно регистрируют как заболевших COVID-19. Мы достигли серьезной стабилизации в этих вещах. Мы считаем, что способны достичь и достигли главного эффекта от введения жесткого карантина – нам удалось на начальных стадиях сбить волну распространения COVID-19, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников”, – сказал министр.

Он заявил, что Минздрав также руководствуется показателем госпитализированных людей или пациентов с тяжелым течением болезни. В частности, Степанов указал, что сейчас в больницах находится почти 19 тыс. пациентов с COVID-19, а в начале декабря их было около 29 тыс.

“То есть, это прямое доказательство того, что наша стратегия влияет на ситуацию, и ситуация эта улучшилась. Чтобы оценить до конца, как повлияли жествие карантинные меры, надо подождать после завершения жесткого карантина и перехода на другую стадию нашей стратегии. Через некоторое время мы сможем оценить”, – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21 662 пациента умерли, 929 тыс. – выздоровели. За последние сутки были госпитализированы 1900 человек.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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