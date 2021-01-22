 

СБУ задержала двух чиновников Министерства юстиции

22.01.2021, 11:36, Новости дня
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21 января 2021 года сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали по подозрению в коррупции двух государственных исполнителей управления обеспечения принудительного исполнения решений управления Министерства юстиции Украины в Киевской области. Об этом пресс-служба ведомства написала накануне в своем Facebook.

“По предварительным данным досудебного расследования, чиновники требовали деньги от жительницы столицы. За 3 тысячи долларов они “гарантировали” гражданке неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам предыдущего владельца перед банком”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2505739679729211&id=1505526149750574

В комментарии “РБК-Украина” неназванный чиновник Минюста заявил, что за то, чтобы не арестовать имущество и не выполнять решения судов в Государственной исполнительной службе (ГИС) взятки берут регулярно.

“Объемы взяток и откатов в структуре Государственной исполнительной службы ежемесячно составляют более 1 миллиона долларов. В ГИС сформировалась разветвленная коррупционная схема – от начальников районных и городских отделов до областных руководителей. Размер ежемесячной “выручки” одной области таким образом может составлять от 40 до 90 тысяч долларов. Денежные потоки проходят под контролем так называемых “смотрящих”, – сказал инсайдер.

Агентство отметило, что 6 января семь лет заключения получил за вымогательство взятки начальник управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Черниговской области.

“РБК-Украина” напомнило, что заместителем министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы является Андрей Гайченко, а директором департамента Государственной исполнительной службы – Максим Киселев. Чиновников назначил министр юстиции Денис Малюська, который занимает это должность с 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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