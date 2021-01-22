Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

22.01.2021, 11:36, Новости дня

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Премьера юбилейного 25-го фильма бондианы “Не время умирать” с участием британского актера Дэниела Крейга перенесена с апреля на октябрь 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице картины в Instagram.

“Не время умирать”. 8 октября 2021 года”, – говорится в публикации. Продюсеры не указали причины изменения даты выхода фильма на больших экранах.

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Публикация от James Bond 007 (@007)

Это уже третий перенос премьеры фильма. Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показала было названо 2 апреля 2021 года.

Фильм “Не время умирать” – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

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