 

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

22.01.2021, 11:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьера юбилейного 25-го фильма бондианы “Не время умирать” с участием британского актера  Дэниела Крейга перенесена с апреля на октябрь 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице картины в Instagram.

“Не время умирать”. 8 октября 2021 года”, – говорится в публикации. Продюсеры не указали причины изменения даты выхода фильма на больших экранах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от James Bond 007 (@007)

Это уже третий перенос премьеры фильма. Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показала было названо 2 апреля 2021 года.

Фильм “Не время умирать” – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / В Китае научились анализировать нейронные сигналы головного мозга

12.09 / Белорусскую оппозиционерку Колесникову вывезли из Минска

03.08 / Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

25.08 / Выявлены выплаты ПФР пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов рублей

02.11 / Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Попова избежала розыска за невозврат кредита на сумму более $6 млн – адвокат

08.11 / Белорусские силовики готовятся к “Маршу народовластия”. В Минске отключают интернет и свозят в центр спецтехнику

14.01 / Исполнение гимна США на инаугурации Байдена доверили Леди Гаге

25.09 / В Беларуси скончался мужчина, который устроил акт самосожжения возле отделения милиции

18.01 / Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС

27.09 / Джонсон призвал установить правду о происхождении коронавируса, но не для того, чтобы кого-то обвинить в пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска