Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
22.01.2021, 11:36,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Премьера юбилейного 25-го фильма бондианы “Не время умирать” с участием британского актера Дэниела Крейга перенесена с апреля на октябрь 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице картины в Instagram.
“Не время умирать”. 8 октября 2021 года”, – говорится в публикации. Продюсеры не указали причины изменения даты выхода фильма на больших экранах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это уже третий перенос премьеры фильма. Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.
В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показала было названо 2 апреля 2021 года.
Фильм “Не время умирать” – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет