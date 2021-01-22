 

В РФ продлили действие tax free

22.01.2021, 11:14, Новости дня
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Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в РФ товаров за пределы Евразийского экономического союза (tax free) продлевается до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия», – передает ТАСС текст сообщения.

Также уточняется, что «система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей».

Не действует tax free в отношении подакцизных товаров, например, алкоголя и табака. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Система tax free заработала в РФ в 2018 году. За время чемпионата мира по футболу в РФ болельщики воспользовались системой tax free на сумму 1 млрд рублей.



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