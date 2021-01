Европейцы полагают, что в течение 10 лет Китай станет могущественнее США

22.01.2021

Хотя и США и ЕС идут на ужесточение подхода к Китаю, как показало исследование Европейского совета по международным отношениям, большинство европейцев не готовы вставать на сторону Америки и жить в биполярном мире, пишет South China Morning Post. Жители стран ЕС считают, что в ближайшее десятилетие КНР станет могущественнее США, но полагаться на защиту Вашингтона в новых условиях больше не стоит.



Reuters

Политическая система в США не работает, а Китай в следующее десятилетие станет самой влиятельной страной в мире — такие мысли озвучили участники опроса Европейского совета по международным отношениям. Как отмечает South China Morning Post, это свидетельствует о перемене настроя среди европейцев.

В исследовании под названием «Кризис американской власти: какой европейцы видят Америку Байдена» (The crisis of American power: How Europeans see Biden’s America), результаты которого были опубликованы во вторник 19 января, приняли участие 15 тыс. человек из 11 европейских стран: Дании, Франции, Великобритании, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании и Швеции. Опрос проводился в ноябре и декабре 2020 года, после президентских выборов в США.

Хотя 53% респондентов согласились с идеей о том, что избрание демократа Джо Байдена на пост президента США сулит позитивные изменения для ЕС, большинство опрошенных всё же считает, что Европе следует больше полагаться на себя, особенно в отношениях с Китаем. Каждые шесть из десяти участников опроса думают, что в следующие 10 лет КНР станет могущественнее Америки.

«Наше исследование продемонстрировало, что отношение европейцев к США претерпело существенные изменения. Большинство людей в ведущих странах ЕС сейчас считают, что в политической системе Америки произошёл надлом, что Китай за десять лет станет могущественнее США и что европейцы не могут рассчитывать на то, что Вашингтон их защитит», — цитирует издание доклад Европейского совета по международным отношениям.

Как напоминает South China Morning Post, пока США после выборов были заняты своими внутренними проблемами, ЕС и КНР вышли на финальную стадию заключения Всеобъемлющего инвестиционного соглашения, хотя Байден и призывал Брюссель не торопиться. Новый президент США указывал своим европейским союзникам на необходимость «согласованного подхода» к Китаю, но, как показал опрос, учитывая изменения в общественном мнении в ЕС, даже с новым руководством Америке будет непросто сформировать единый фронт с Брюсселем.

«Из-за сомнений по поводу Америки и внимания, которое Трамп уделял исключительно определённым национальным интересам, европейские избиратели стали думать иначе о природе трансатлантического альянса», — пришли к выводу эксперты Европейского совета по международным отношениям. По их мнению, судя по результатам исследования, «в современной Европе нет мечты о возвращении к биполярному миру, в котором Запад противостоял бы Китаю и его союзникам, как когда-то это было с Советским Союзом».

Большинство респондентов, более 60% во всех странах, заявили, что хотели бы, чтобы их страны заняли нейтральную позицию, если бы США оказались вовлечены в какое-нибудь противостояние. Даже в государствах, где оказалось больше всего желающих встать на сторону Америки, большинство всё равно высказалось за нейтралитет. При этом процент тех, кто хотел бы встать на сторону Китая, не превысил 10.

«Это может говорить о том, что хотя европейцы и американцы ужесточают свой подход к Китаю, их долгосрочные цели в какой-то мере разнятся. В то время как американцы стремятся отдалиться от Китая и сдержать его, европейцы (прежде всего немцы) по-прежнему надеются привести КНР к системе, основанной на правилах. Не то чтобы европейцы занимали прокитайскую позицию. Но они, по всей видимости, хотят идти по своему пути, а не следовать американской политике в отношении Китая», — комментируют исследователи.

Как обращает внимание South China Morning Post, в другом исследовании, посвящённом Всеобъемлющему инвестиционному соглашению между ЕС и КНР, эксперт парижского аналитического центра Институт Монтеня Франсуа Годман предупредил европейцев о последствиях «стратегической автономии», которые они продемонстрировали Пекину такой сделкой.

По словам аналитика, Китай может воспринять действия ЕС как признак «гибкости» и вряд ли сможет выполнить все свои обещания, включённые в соглашения, вроде соблюдения международных трудовых стандартов и права на свободное создание профсоюзов. Поэтому Брюсселю следует воспользоваться приходом к власти новой администрации в США и «вновь найти общие интересы и ценности», считает Годман.

Договор должен быть ратифицирован через два года, после одобрения Европейским советом и Европарламентом, что, как полагает эксперт, тоже будет непросто, потому что соглашение по вкусу далеко не всем странам блока.