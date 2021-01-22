ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

22.01.2021, 9:25, Новости дня

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Последователь радикального ислама, готовивший террористический акт в Башкирии, задержан сотрудниками ФСБ.

«Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан житель РФ 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В тайнике у молодого человека нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Последние сейчас находятся за пределами России.

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но судя по тому, что «процессуальное решение» (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.

«Хайат Тахрир аш-Шам» – одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»).