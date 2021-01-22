Трамп нашел утешение после сложения президентских полномочий

22.01.2021, 9:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Первый день после сложения полномочий президента США и отъезда из Белого дома Дональд Трамп провел на поле для гольфа во Флориде.

Бывший хозяин Белого дома прибыл на территорию Международного гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче в четверг в сопровождении конвоя из почти 12 черных внедорожников. По словам источника, перед этим Трамп провел ночь в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде, пишет The Washington Examiner.

Трамп известен своей любовью к гольфу, он зачастую отдыхал на своем гольф-курорте и во время президентского срока. Знакомые Трампа, игравшие с ним в гольф, оценивают его уровень игры как высокий – учитывая возраст и тот факт, что он не профессионал, передает «Интерфакс».

Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46 президента США. В своей инаугурационной речи Байден сообщил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».