 

«Полторы комнаты» Бродского теперь можно посетить в Санкт-Петербурге

22.01.2021, 8:58, Новости дня
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В Санкт-Петербурге открыли музей-квартиру поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Это бывшая коммунальная квартира в доме на Литейном проспекте, где поэт жил вместе с родителями до своей эмиграции. На сбор средств, решение всех организационных вопросов и проведение необходимых работ ушло более 20 лет, передаёт Euronews.

В Санкт-Петербурге открылся музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Он расположен в бывшей коммунальной квартире в доме на Литейном проспекте, где поэт жил вместе с родителями до того, как эмигрировал в 1972 году.  

ИВАН ОНОСОВ, экскурсовод: Здесь, условно — выставочное пространство, в котором могут выставляться либо какие-то временные, либо фотографии Александра Ивановича, которые мы надеемся получить из архивов. Но сейчас здесь те находки, которые были обнаружены в процессе реставрации тех самых «полутора комнат» Бродского. Поэтому здесь можно отталкиваться от временной экспозиции. Там, где комната мемориальная — там она мемориальная. То есть там остаются, собственно, стены, и есть фотографии, на основании которых можно представить, как выглядело это пространство во времена Бродского. 

С предложением о создании музея Бродского ещё в 1998 году выступили видные деятели культуры. Но на сбор средств, решение организационных вопросов и проведение необходимых работ ушло более 20 лет.

МАКСИМ ЛЕВЧЕНКО, директор музея: Мы постарались ничего не придумывать, не воссоздавать здесь интерьера «как при Бродском», а сохранили здесь подлинное пространство: оставили всё, оставили пустоту. И для того, чтобы показывать, как здесь было, мы используем проекции. А эти проекции — они сделаны на базе фотографий, которые были сделаны сразу после отъезда Бродского в эмиграцию. 

В 1987 году Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию по литературе. Ему было тогда 47 лет.

Дата выхода в эфир 20 января 2021 года.



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