В Крыму ответили на слова экс-главы МИД Украины о борьбе с Россией

22.01.2021, 8:10, Новости дня

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой.

Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. «Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо», – отметил депутат, передает RT.

По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы «испортить настроение» Москве. «Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем», – сказал парламентарий, добавив, что РФ остается только ждать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации.