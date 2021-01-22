 

Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35

22.01.2021, 8:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».

Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и.о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35.

«Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – сообщил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом».

«Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и.о. главы Пентагона, передает РИА «Новости».

Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающих его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Canon начнет выпуск компактной камеры-монокуляра PowerShot ZOOM

09.08 / Журналистов «Дождя» задержали в Минске

02.11 / Австрия вводит локдаун из-за роста больных COVID-19

12.10 / Боевики 11 октября четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

07.11 / Украинцы стали более толерантными к абортам и ЛГБТ и менее религиозными – опрос

14.11 / Штаб ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

01.11 / Землетрясение в турецком Измире. Число жертв – уже более 50 человек

16.07 / Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»

20.11 / Международную Букеровскую премию получил писатель из Шотландии

03.12 / Власти Литвы призвали жителей запастись едой на случай аварии на БелАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска